انت الان تتابع خبر فيفي عبده : الجواز العرفي كويس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده عن ما يخص المساكنة قبل الزواج والتي دار الحديث عنها كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.



وأشارت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة"، مع الإعلامي علي ياسين عبر قناة "الجديد"، قائلة :"ازاي أعاشر راجل وأنا مش متجوزاه ليه رجعنا أيام الهجرة، علشان كدا بقول ان الجواز العرفي حل كويس"



فيفي عبده لفتت إلى أنها تؤيد الزواج العرفي؛ لأن الزواج الشرعي من الممكن أن يتضمن صعوبة في الانفصال أو من الممكن أن تلجأ الزوجة للخلع.



ووجهت فيفي عبده، خلال اللقاء رسالة إلى الزوجات بعدم التسرع في الطلاق حالة حدوث خيانة زوجية، خاصة إذا لم تتأكد الزوجة من حدوث هذا الأمر.



وأضافت :" إعملي نفسك مش عارفة، وإوعي تسمعي كلام الناس وكذبهم، ولازم تشوفي بنفسك وتبقي كسرتي عينه، لكن لما تطلبي الطلاق هيقول مع السلامة ويروح للست التانية".



وعن الإنجاب، أشارت فيفي عبده قائلة :" أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين، ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها".