تعرف على موعد عرض مسرحية سيدتي الجميلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:31 مساءً - يستعد صناع مسرحية سيدتي الجميلة لاستكمال العروض فى القاهرة تزامناً مع اجازة منتصف العام الدراسي، حيث من المقرر عرض المسرحية يومي 27 يناير و3 فبراير، وباسعار خاصة للاطفال، حيث خصصت لهم مقاعد بلغ سعرها 175 جنيه و 250 جنيه.

مسرحية سيدتي الجميلة من بطولة أحمد السقا، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، محسن منصور بالإضافة إلى عبير منير.

تدور أحداث المسرحية المأخوذة عن «بجماليون» للكاتب العالمي جورج برنارد شو، حول «كمال الطاروطي» المتخصص في مجال الاتيكيت، الذي يهرب من رجل له نفوذ بصحبة صديقه، ويسكن عند بلطجي يدعى «حسب الله بعضشي» في حارة شعبية، ويلتقي هناك «كمال» بـ«صدفة» النشالة ابنة بعضشي التي تتمسك بأمل التعلم والتغير لتصبح واحدة من أبناء الطبقة الراقية، على يد «كمال».

وقام الكاتب الراحل بهجت قمر بتمصير القصة وتقديمها في مسرحية بعنوان «سيدتي الجميلة» عام 1969، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، بالإضافة إلى حسن مصطفى، جمال إسماعيل، عبدالله فرغلي، سيد زيان وزوز شكيب، وهي التي يعيد السقا تقديمها بعد 53 عاما من عرضها الأول.