معتز الدمرداش: احتفال جوجل بوالدتي كريمة مختار فخر لنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:31 مساءً - أعرب الإعلامي معتز الدمرداش عن سعادته باحتفال جوجل بحلول ذكرى ميلاد والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، كما كشف عن رأيه في مشاركة والدته في فيلم ساعة ونصف.

وكشف الإعلامي معتز الدمرداش عن احتفال جوجل بوالدته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمناسبة حلول ذكرى ميلادها، وذلك من خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الإعلامية بسمة وهبة، حيث قال " إن احتفال جوجل بذكرى ميلاد والدتي الفنانة كريمة مختار فخر كبير لنا"، مشددًا على أنه يفخر بالفن المصري ويعتبر ما حدث تكريمًا لفنانة مصرية وللقوة الناعمة المصرية.

وتابع معتز الدمرداش "والدتي كانت موهوبة، والممثل عبارة عن شخص يجسد شخصية مكتوبة على الورق، لا أنسى زينب في مسرحية العيال كبرت، وشخصية السيدة الغلبانة التي يتخلى ابنها عنها في القطار، بفيلم ساعة ونص، وهو ما جعلنا جميعا نبكي في مشهد لم يتجاوز 7 دقائق مع إياد نصار وأثرت فينا جميعاً".

وأضاف معتز الدمرداش قائلاً "إن كريمة مختار كانت طيبة القلب وحنونة وبيتوتية وتحب عائلتها، ويوم عيد ميلادها كان يومًا مميزًا بالنسبة لنا جميعًا، ونحبه لأنها كانت حريصة على تقديم كل ما يحبه الناس في يوم ميلادها، ما بين الطبخ والتورتة والحلويات، وكان لديها إحساس رائع بالآخرين".