ننشر تفاصيل حفل حنان ماضي بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 صباحاً - تلتقي الفنانة حنان ماضي بجمهورها يوم 26 يناير القادم، بدار الأوبرا المصرية، وذلك على خشبة المسرح الصغير.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة التذكرة 110 جنيهات فقط، حيث ستكون موحدة.

وحددت دار الأوبرا عددا من الشروط، ومنها الالتزام بالزى اللائق بدار الأوبرا المصرية، وعدم ارتداء الشورت، بالإضافة إلى الامتناع عن التصوير.

وكانت الفنانة حنان ماضي، تصدرت مؤشرات البحث على “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن ارتدائها الحجاب فى أول ظهور لها من خلال برنامج “كلام الناس” على “mbc مصر”.

وكشفت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب بعد إصابتها بـ أوميكرون ، وقالت: "أنا جالي أوميكرون وكنت واخدة بالي، لكن بنتي وأختي اتصابوا بعد ما اتعدوا منى، لكن أنا كنت بموت".

وأضافت حنان ماضي: "لقيت شيخ بيتكلم عن الحجاب وأنا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه أحلى حاجة حصلت لي، وبنتي اتفاجئت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لأ، وأنا هكمل".

وتابعت: "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وأنا أخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه، وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".