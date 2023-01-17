اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش غلبت فيفي عبده في وصل رقص بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها داخل منزلها، مرتدية تيشرت من اللون الأحمر الناري الضيق والمكشوف بشكل من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بصبحة مدرب سامبا بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.