اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق دلعت الشباب بوصلة رقص بالقميص المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في سيارتها وبصحبته والدتها حيث ارتدت قميص من اللون الأزرق المفتوح من منطقة الصدر وتقوم بالرقص طريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.