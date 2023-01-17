اتفرج- انت الان تتابع خبر بكاء ريتا حرب على الهواء مع لميس الحديدي: وصلت للموت ورجعت وفقدت شكلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب بالتأكيد على أنها لم تكن متوقعة النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “ستيلتو”، وقالت في برنامج كلمة أخيرة من خلال تطبيق زووم، وهو الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة أون.

ريتا حرب تبكي مع لميس الحديدي على الهواء بسبب الحادث

وأوضحت ريتا حرب عن وجود الكثير من الأوجه الخاصة بالتشابه بين شخصية جويل والتي قدمتها في المسلسل بين شخصيتها الحقيقية في العديد من النواحي، ولكنها تختلف معها في آخري، وقالت “جويل تشبهني في الفاشون وخفة الظل والضحك وكثيرين لا يعرفون إن في حياتي الشخصية كوميدية وعفوية وبضحك كثيراً، معنديش غيرة زايدة مثلها ولا تردد مثلها ولا اتأثر بـ الآخرين”.

وسردت ريتا حرب رحلة علاجها وتعافيها من حادث السير الشديد الذي تعرضت له قبل عام، وكانت سوف تنتهي حياتها العملية بسببها، وقالت “اكتسبت قوة الصمود من الله ومن دعم أبنتاي وأهلي وكل من حولي وجمهوري لأني مؤمنة اني قادرة على التحدي ليس ذلك فقط بل أتحدى نفسي أيضاً، وصلت للموت ورجعت، فقدت شكلي لأنه الحادث شوه وجهي بالكامل، وفقدت نظري لفترة وكذلك صوتي لكني صمدت لآني مؤمنة أن بناتي كانوا بحاجة لي وهذا دفعني لأن أقف على قدماي مجددا وأنا سنجل ماذر يعني أنا لهم كل شيء”.