تفاصيل مسلسل ”الصفارة” بطولة أحمد أمين والدحيح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:27 صباحاً - بدأ النجم أحمد أمين تصوير أحدث أعماله الدرامية بعنوان "الصفارة"، بقيادة المخرج علاء اسماعيل في تجربته الإخراجية الأولى، وذلك استعدادا لعرضه خلال المراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

وهو مسلسل كوميدي قصير مكون من 15 حلقة فقط، ومن المرجح ان يتم عرضه في أخر 15 يوم من شهر رمضان بالإضافة إلى عرضه عبر أحدى المنصات الشهيرة.

وتدور أحداث "الصفارة" في إطار كوميدي اجتماعي مناسب الأسرة المصرية.

ويعد مسلسل "الصفارة" عودة للنجم أحمد أمين إلى عالم الكوميديا، وذلك بعد نجاحه الملفت خلال العام الماضي بدوره المميز "الشيخ عرفات" والذي قدمه بمسلسل "جزيرة غمام".

ويشهد مشاركة اليوتيوبر الشهير أحمد الغندور صاحب شخصية "الدحيح" لأول مرة وفي أولى تجاربه في مجال التمثيل ، حيث تعاقد رسمياً منذ أيام على المشاركة في بطولة المسلسل.

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، حيث يشارك مع أمين في البطولة كلا من طه دسوقى وعدد أخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن، مسلسل الصفارة المقرر عرضه في رمضان 2023 الذي كان يحمل في البداية اسم "3 دقايق".

والجدير بالذكر، أن علاء إسماعيل، أخرج برنامج "البلاتوه" في أجزائه، ومسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019، كما يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين، كان مسلسل “جزيرة غمام” الذي تم عرضه بشهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين وهم: “طارق لطفي، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين” وغيرهم من النجوم الكبار.