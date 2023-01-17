ريما العنزي: لم أخضع لعمليات تجميل للحصول على شبه جورجينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 09:29 صباحاً - قالت السعودية ريما العنزي - شبية جورجينا صديقة كريستيانو، ان "البعض يتهمني بتقمص شخصية جورجينا، لكن أنا أقلد الإستايل الخاص بها فقط، أما شخصيتها فلا أحد غير رونالدو يعرفها، والمتابعون يطلبون مني إطلالة مشابهة لها عندما تظهر لها صور جديدة، ولا أحب رفض طلباتهم".

كشفت ريما العنزي انها لم تحاول التواصل مع جورجينا رودريجيز ، ولكن قامت بإضافتها هي ورنالدون لحسابي في إنستجرام.

وأضافت ريما العنزي انها لم تخضع لعمليات تجميل للحصول على الشبه بينها وبين جورجينا رودريجيز ولكنها أجريت عمليتين فقط، إزالة دهون الوجه، وعملية double chin، وموكدة لا أعتقد أن ملامحي تغيرت كثيرا.

واشارت ريما العنزى ان بعض الناس قالوا عني توأم جورجينا ولم يتمكنوا من ملاحظة الفروق بيننا.

وعلقت ريما العنزي على موضة عمليات التجميل للحصول على مظهر جورجينا قائلة: "أنا لست ضد عمليات التجميل، لكن للشيء الذي أريده وأحتاجه، أما أن أعطي الطبيب صورة جورجينا أو غيرها وأطلب أن أكون شبهها، فهذا الشيء أنا ضده".