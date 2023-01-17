الفنان تامر فرج يكشف آخر التطورات مع لوسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 09:29 صباحاً - كشف الفنان تامر فرج تفاصيل خلافه مع الفنانة لوسي، بسبب مسرحية الحفيد، تطورت الخلافات ووصلت إلى التحقيقات بالنيابة الإدارية، على خلفية تقديم شكوى جماعية من صناع المسرحية ضد لوسي.

وأكد تامر فرج أنه هو الذي تقدم باعتذار عن استكمال باقي مواسم مسرحية الحفيد، والاعتذار موثق في المسرح القومي، ويُسأل في ذلك الأمر إيهاب فهمي، وإذا كنت كثير المشاكل مثلما كانت تقول الفنانة لوسي ، لما أسند البيت الفني للمسرح واستعان بي للمرة الثانية في الخطة الجديدة ولعب بطولة مسرحية جديدة بعنوان طيب وأمير مع الفنان ياسر الطوبجي وهشام إسماعيل وإخراج محمد جبر.

وأضاف تامر وإذا كنت كثير المشاكل مثلما تقول وليس العكس، لما كان يقدم جميع أبطال مسرحية الحفيد شكوى جماعية ضدها في النيابة الإدارية، حيث إننا جميعًا وقعنا على شكوى جماعية ضدها، وهناك 4 أو 5 أشخاص مطلوبين للشهادة في وقائع الضرب، فمَن هو مفتعل المشاكل الكثيرة؟،

واكد تامر انه يوجد فنانة تدعى ندى عفيفي ضربتها لوسي على المسرح عندما ساعدتها في تذكر نص المسرحية، فقالت لها لوسي أمام الجمهور: متدخليش على كلامي تاني؟

واشار تامر فرج انها ضربت مخرج العرض يوسف المنصور الذي لعب دور ممثل في المسرحية، بدل قلم واحد خمسة أقلام على الوجه أمام الجمهور وقالت له: هو ده اللي كان في النص يا حقير، وذلك أمام الجمهور أيضًا، على خلفية اختلافهما قبل الصعود على المسرح، حيث أشار لها بأنها تخرج عن النص وتقول أحاديث غير موجودة بالنص، فقامت بالرد عليه أمام الجمهور، كما ضربت شابا صغيرا يدعى محمد يسري جسد دور نجلي في المسرحية وكان من المقرر أيضًا أن تضربه، ولكن هل من المفروض أن ضربها له يترك آثارًا في منطقة البطن؟ كانت بتضرب بـ “غل”، ودخل الفنان إيهاب ويوسف المنصور أكثر من مرة في صدام معها، ومنها قبل ليلة العرض بيوم، وهددت بالرحيل حينها، وذلك بسبب التحية، فهي لم ترد أن يخرج المخرج للجمهور بعدها للتحية وأن تكون هي الأخيرة.

وأشار تامر فرج أن مدير المسرح ومخرج العرض كانا يحاولان قدر الإمكان احتواء تلك المشاكل، كما أننا أعددنا بروفات وصلت لتسعة أشهر قبل العرض، فكان التفكير في بديل لها صعبا، خاصةً أننا سنُهدر تلك المدة وتضيع هباءً، واستمرات الخلافات حتى بعد العرض ويُسأل في ذلك الأمر أيضًا إيهاب فهمي، وعندما كثُرت المشاكل حاولوا التواصل مع فنانة أخرى ولكن كمنت المشكلة فيمَن النجمة التي ترضى أن تحل محل لوسي بعدما حصلت لوسي على “سوكسيه" المسرحية؟ فتلك حسابات من الواجب وضعها في الحسبان، ولم يكن من السهل أن تأتي فنانة أخرى.