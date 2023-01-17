محمد الأحمدي :محظوظ إني ضمن صناع صاحب الوردة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:23 صباحاً - ماذا يفعل الحلاج اذا جاء بزماننا الحاضر ؟

هكذا تدور أحداث مسرحية (صاحب الوردة )التي إحتفل صناعها ببدء بروفاتها علي خشبة المسرح القومي مساء أمس وسط حضور أبطال العرض

أحمد عبد العزيز ورانيا فريد شوقي وكاتب العمل عبد الرحيم كمال

ويقول محمد الأحمدي الذي يقدم شخصية الصول حسونة ضمن أحداث النص المسرحي أنه يمثل الخط الكوميدي الوحيد ضمن العمل

ويري نفسه محظوظا أن يكون ضمن صناع هذا العمل الذي يحاول الكاتب من خلاله توصيل رساله هامة للجمهور من خلال أحداث المسرحية

وأكد الأحمدي أنه يتفائل بالعمل مع الكاتب عبد الرحيم كمال الذي قدمه في أكثر من عمل كالخواجة عبد القادر ودهشة مع النجم يحي الفخراني والمخرج شادي الفخراني .

وأضاف محمد الأحمدي أنه كان يبحث عن نص مسرحي يحمل رسالة هامة بعد أخر أعماله المسرحية (أمر تكليف )والذي تناول قصص إنسانية لشهداء الوطن

وجدير بالذكر أن العرض المسرحي (صاحب الوردة ) تحت إشراف إيهاب فهمي مدير المسرح القومي .