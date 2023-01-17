داليا مصطفى ونور محمود بطلا ”مهلة أخيرة” خامس حكايات ”فى كل أسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 12:23 صباحاً - أعلنت شركة "سيلميديا" للمنتجة مها سليم انطلاق تصوير حكاية "مهلة أخيرة" خامس حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الذى يتم عرضه حاليا على قناتي CBC و CBC دراما ومنصة watch it الرقمية، وهى من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.



وانطلق أول أمس السبت، عرض "فيه أمل" ثالث حكايات المسلسل على قناة cbc حيت تعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، والحكاية بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

وعرضت قناة Cbc على مدار الأسبوعين الماضيين حكايتين من المسلسل، الأولى بعنوام "تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، انجى شرف دعاء حكم والحكايتين من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحكاية الرابعة التى تحمل اسم "زيارة" وتناقش مشاكل الزوجين بعد الطلاق من خلال محمد جمعة ونهى عابدين وهما زوجان ويحدث بينهما انفصال ولديهما طفل، وذلك فى إطار اجتماعى، والحكاية يشارك فى بطولتها حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيى النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة سيلمديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.