اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة| ما هي ديانة كريمة مختار؟ مسلمة أم مسيحية.. وسبب وفاة “ماما نونا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر خلال الساعات الماضية، السؤال عن ما هي ديانة كريمة مختار؟ هل هي مسلمة أم مسيحية؟، وعن سبب وفاة كريمة مختار الشهيرة باسم “ماما نونا” بعد الدور الذي لعبته في مسلسل حمادة عزو.

تسائل الجميع عن ما هي ديانة كريمة مختار؟ التي بدأت مشوارها الفني من خلال حصولها على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية.

وقبل أن الإجابة على سؤال ما هي ديانة كريمة مختار؟، يجب معرفة معلومات عنها، حيث أنها تزوجت من المخرج الشهير نور الدمرداش، وانجبا 4 أبناء، كما أنها ظهرت لأول مرة على الشاشة عبر برنامج الأطفال الإذاعي بابا شارو في الخمسينات.

وكما كانت كريمة مختار صوت إذاعي تقدم الأعمال الدرامية، قبل أن يعرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية.

وتعد أبرز شخصية لكريمة مختار هي شخصية ماما نونا، عبر مسلسل يتربى في عزو بطولة الفنان يحيى الفخراني.

متى توفيت كريمة مختار؟

توفت الفنانة كريمة مختار في يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 عن عمر يناهز 82 عاما، وتسبب هذا الخبر وقتها في حالة من الغضب والحزن.

سبب وفاة كريمة مختار

الآلاف من المواطنين يبحثون عن سبب وفاة كريمة مختار، وهو تعرضها لأزمة صحية عقب انتشار إشاعة بوفاتها لتدخل في حالة سيئة وتدهور حالتها.

ما هي ديانة كريمة مختار؟

جاء وقت الإجابة على سؤال ما هي ديانة كريمة مختار؟ هي الإسلام، حيث أنها مسلمة من عائلة مسلمة، وإضافة إلى أن زوجها المخرج مسلم وأبناءها يعتنقون الإسلام.