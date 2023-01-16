اتفرج- انت الان تتابع خبر قصة حب ندى الكامل الجديدة.. اعرف تفاصيلها بعد ما سابت عمر كمال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تردد اسم ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية، ولذلك فهو تصدر مؤشرات البحث على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعدما أعلنت عن دخولها في قصة حب جديدة، ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حولها.

ارتباط ندى الكامل وعمر كمال

وأعلنت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عن دخولها في قصة حب جديدة، وهذا جاء من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وذلك ما تسبب في نشر حالة من الجدل الكبيرة بين جميع محبيها ومتابعيها بكل مكان

وتسببت في وقت سابق ندى الكامل في نشر حالة من الجدل الكبير بسبب علاقتها بعمر كمال، وهي التي حيرت بها الجميع بعدما أكد البعض ارتباطهم والبعض الأخر نفي ارتباطهم مؤخراً، وتعد من أكثر الأشياء التي نشرت الجدل الكبير بين جميع المشاهدين والمتابعين لهم في الساعات القليلة الماضية.