اتفرج- انت الان تتابع خبر المحامي باعها .. صدور حكم جديد في قضية ريهام سعيد و حسن شاكوش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكماً جديداً اليوم الأثنين الموافق 16 يناير 2023ـ بشأن الدعوى التي أقاتها الإعلامية ريهام سعيد ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بشأن الإساءة إليها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وأعلنت جنح القاهرة إلي تأجيل جلسة النطق بالحكم في هذه القضية إلي جلسة غداً الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023، حيث أنه كان من المقرر أن يتم النطق به في جلسة اليوم.

وفي هذا السياق علقت ريهام سعيد على هذا الحكم عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلةً على فكرة أنا معرفش إن في قضية النهاردة لحسن شاكوش، أنا هخسرها لأن المحامي اللي كان بتاعي ما أخطرنيش ومراحش القضية اللي فاتت يمكن ماخدتش حكم يا حسن عشان أنا أخطرتش محامي يخلي باله من حقي بس حقي وحق ولادي عند ربنا.

وأضافت إنت اخذت عقابك من ربنا بس لسه هاتشوف ربنا هايعمل ايه حسبي الله و نعم الوكيل و يا رب تعرف تستحملها.