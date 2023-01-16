اتفرج- انت الان تتابع خبر الفنان إحسان الترك..الصبح طلب من محمد رمضان شغل وبليل انضم للعمدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انضم الفنان إحسان الترك إلي مسلسل ” العمده” للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي ، وذلك عقب مناشدة الفنان إحسان الترك للعمل مع نمبر وان في مسلسله الجديد والذي يعرض في رمضان القادم .وقال ” الترك” في تصريحات صحفية ، اليوم الإثنين، :” بعد مناشدتي للفنام محمد رمضان بأن يضمني في عمل فنى معه تفاجأت باتصال هاتفي، أمس، من فريق الإنتاج الخاص بمسلسل «العمدة»، وأبلغوني برغبتهم في ضمي لأسرة المسلسل”.

وكشف عن تفاصيل أول يوم تصوير :” اتجهت إلى اللوكيشن، اليوم، واستقبلني الفنان محمد رمضان بحفاوة بالغة، كان استقبالاً رائعاً وكأن ابن يستقبل والده، ورحب بي أمام الجميع وأخبرنى بأنه استمع إلى مناشدتي واليوم هو أول يوم للتصوير”.

وأوضح ” الترك” :” الفنان محمد رمضان مثل ابني وبحبه جدا فهو جدع وابن بلد وانسان رائع فلما طلبت منه حاجة زى دي كنت بطلبها من قلبي بجد إن أب بيطلب طلب من ابنه من غير أي كسوف”.

الجدير بالذكر أن الفنان إحسان الترك تصدر محركات البحث عقب ظهوره في لايف عبر فيس بوك يطالب من الفنان محمد رمضان أن يشترك معه في مسلسله الجديد العمده والذي يعرض رمضان المقبل من بطولة محمد رمضان وزينة وللمخرج محمد سامي .