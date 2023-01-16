اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنانة التركية حفصة نور بعد انتحارها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا حول حقيقة وفاة الفنانة التركية حفصة نور، خلال الساعات القليلة الماضية، مما جعله في مقدمة عمليات البحث على المحرك الشهير جوجل.وظهرت هذه التساؤلات بعد أن أدلي الصحفي التركي هشان أوغلو بتصريحات خلال الساعات الماضية والتي تحدث فيها عن قيام الفنانة التركية حفصة نور بالإنتحاء أمس الأحد الموافق 15 يناير 2023

حقيقة وفاة الفنانة التركية حفصة نور:

وفي هذا السياق خرجت الفنانة التركية بتصريحات مؤكدة أنها لم تقدم على الانتحار على الرغم من أنها تمرّ بأزمة نفسية وظروف صعبة، مضيفة أنني أستغرب من قيام الصحفي هشان أوغلو بالإدلاء بهذه التصريحات.