بفستان قصير باللون البيج.. رانيا يوسف تثير ضجة على الموتوسيكل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 08:25 مساءً - نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستان قصير باللون البيج ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.