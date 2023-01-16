اتفرج- انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تنشر صورة من أمام المسجد الأقصى.. ومتابعون: وصلتي هناك ازاي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة شمس الكويتية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا لها من أمام المسجد الأقصى.حيث نشرت “شمس” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور، ظهرت فيها وهي واقفة أمام المسجد الأقصى، مرتدية ملابس طويلة وحجاب على رأسها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “صور من زيارتي ل #القدس_الشريف و#كنيسة_القيامة في #فلسطين الحبيبة“.

وقد تساءل بعض المتابعون عن كيفية دخول شمس الكويتية إلى ساحة المسجد الأقصى، في تلميحات بأنها وصلت إلى هذا المكان بتصريح من السلطات الإسرائيلية، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (كيف دخلتي