اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد تأجيل الحكم عليه.. ريهام سعيد لـ حسن شاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الإعلامية ريهام سعيد، على التعليق على قرار تأجيل النطق بالحكم في الجنحة التي أقامتها ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي اتهمته فيها بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.حيث كتبت “ريهام” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “على فكرة أنا معرفش إن في قضية النهاردة لحسن شاكوش، أنا هخسرها لأن المحامي اللي كان بتاعي ما أخطرنيش ومراحش القضية اللي فاتت يمكن ماخدتش حكم يا حسن عشان أنا أخطرتش محامي يخلي باله من حقي بس حقي وحق ولادي عند ربنا إنت اخذت عقابك من ربنا بس لسه هاتشوف ربنا هايعمل ايه حسبي الله و نعم الوكيل و يا رب تعرف تستحملها”.

مشكلة ريهام سعيد وحسن شاكوش

يُذكر أن سبب المشكلة بين الإعلامية ريهام سعيد، ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تصريحات الأولى في برنامج “شيخ الحارة” بأنها دعت الأخير للغناء في حفل أقامته لأبنائها في الساحل الشمالي، ولكنه غالى في طلباته المادية.

ورد حسن شاكوش بفيديو نشره عبر حسابه في موقع فيس بوك، كذّب فيه كلام ريهام سعيد، وهو ما اعتبرته الأخيرة يحمل إساءة لها.