اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة حادة من الراقصة هندية إلى شيرين عبد الوهاب: بيادة الجيش المصري على رأسنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الراقصة هندية بتوجيه رسالة حادة وعنيفة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك أثارت الجدر الكبير في الفترة الأخيرة بسبب خلافها مع زوجها حسام حبيب، وهذا حدث قبل عودتها له من جديد.

هندية توجه رسالة عنيفة لأصالة

وتحدثت هندية أثناء لقاء لها في برنامج تفاصيل الذي يبث على قناة صدي البلد 2، قائلة “إن شيرين عبد الوهاب لها جمهور كبير والناس بتحبها أوي وأنا من معجبينها جدًا، لكن ياريت متتكلمش في المايك وصعب اللي قالته في حفلة الكويت.. بيادة الجيش المصري على رأسنا ليه بيادة جيش تاني على رأسك”.

ووجهت أيضا رسالة إلى الفنانة أصالة، قائلة “الفنانة صباح، ما تشهرتش إلا لما جات مصر، ووائل جسار لم يشتهر إلا لما جيه مصر وغيرهم كتير كل الممثلات والممثلين التقال أوي، لأن مصر بانوراما كبيرة، أنت فنانة وعلى رأسنا لكن نجوميتك كانت في مصر، متنكريش فضل مصر عليك، تاريخك كله في مصر، وكل الناس على رأسنا من فوق”.