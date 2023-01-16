اتفرج- انت الان تتابع خبر تعليق فيفي عبده على المساكنة قبل الجواز: الجواز العرفي حل كويس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة فيفي عبده بالكشف عن رأيها في المساكنة بين الشاب والفتاة قبل الزواج، وهي من القضايا التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الماضية، وظهر الكثير من المواطنين والفنيين الذي اعترضوا عليها بشدة.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في برنامج كتاب الشهرة وهو الذي يقدمه الإعلامي على ياسين، وهو الذي يبث على قناة الجديدة، وقالت فيفي عبده “ازاي أعاشر راجل وأنا مش متجوزاه ليه رجعنا أيام الهجرة، عشان كدا بقول ان الجواز العرفي حل كويس”،

وحذرت أيضاً في اللقاء من التسرع وطلب الجميع أن لا يتسارعوا، ولكنها من الممكن تطلب الطلاق منه في العديد من الحالات ولكن همها الخيانة.

رأي فيفي عبده في الزواج العرفي

وأضافت فيفي عبده أنها تؤيد الزواج العرفي لأنه زواج شرعي، ومن الممكن التأكد على أن يشمل على صعوبة في الانفصال، أو في بعض الأحيان من على الكثير من المصاعب ولكن من الممكن تلجأ الزوجة إلى الخلع.