”عبد الفتاح جريني وجميلة البداوي” يكشفان كواليس تعاونهما الأخير مع شاروخان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 03:33 مساءً - كشف الثنائي عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البداوي كواليس تعاونهما الأخيرمع النجم الهندي شاروخان بأغنية jhoome jo pathaan في أحدث أفلامه Pathaan.

وقال عبد الفتاح الجريني في تصريحات تلفزيونية "الآن الجمهور عارف إن جريني مرتبط بشاروخان وصوته في الشرق الأوسط".

وأضاف الثنائي "جريني وجميلة البداوي" أن جزءا كبيرا من نجاحهما في الأغنية يعود للفنان جلال حمداوي، الذي استخدم في الجزء الخاص بهما كلمات تستخدم في اللغتين العربية والهندية.

وردا على سؤال هل كانت الأغنية هدية زواجهما، قالت جميلة البداوي إن الأمر حدث بشكل عفوي بدون قرار سابق.

وأضاف جريني أنه سجل أغنية لحفل زواجهما لكنه لم يقدمها، معربا عن سعادته بمباركة شاروخان زواجهما بالطريقة الهندية، خاصة وأن علاقته بزوجته بدأت من خلال تعاونهما السابق مع النجم الهندي.

يذكر أن عبد الفتاح جريني وجميلة البداوي قدما الأغنية أمام برج خليفة في دبي بحضور جماهيري كبير، ضمن استعراض غنائي راقص شارك فيه عدد من الراقصين الهنود قبل أيام.

وقام شاروخان بتقديم الثنائي ووصفهما بأنهما الأفضل بالنسبة له، وهو سعيد بصداقتهما والتعاون معهما مرة أخرى.

وشارك شاروخان عبد الفتاح جريني وجميلة البداوي الغناء بالعربية، وقدم رقصة جديدة تحدى جريني في أدائها، وبنهاية الاستعراض الغنائي تم عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد علي برج خليفة.

وتعتبرالأغنية التعاون الثالث بين جريني وشاروخان، بعد نجاحهما سوياً في jabra fan و"ظالمة"، التي شاركت فيها جميلة.

وأغنية jhoome jo pathaan من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و kumaar بالهندية ومن توزيع vishal and sheykhar وهندسة صوت محمد عصمت.