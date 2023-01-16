المجلس الأعلى للثقافة يعلن نتيجة مسابقة التأليف والنقد المسرحي لعام 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 02:25 مساءً - عقد المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء الفائزين فى مسابقة: "النصوص والدراسات النقدية المسرحية"، التى نظمتها لجنة المسرح بالمجلس برئاسة المخرج عصام السيد، فى فرعى الدراسات النقدية والنصوص المسرحية؛ وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 15 يناير الجارى، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى، وإشراف الكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

و أعلن عن مسابقة لجنة المسرح فى أغسطس الماضى، بجانب عدد كبير من المسابقات التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة، فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين، وجاءت الدورة الحالية 21-22 برئاسة المخرج الكبير عصام السيد، بعنوان: (النصوص والدراسات النقدية والمسرحية)، هذا و تم الإعلان عنها فى أغسطس الماضى وضمت لجنة التحكيم للمسابقة بفرعيها عدد من المتخصصين و منهم:

أولاً: فرع الدراسات النقدية:

- أ.د. أحمد مجاهد.

أ.د. أميرة الوكيل.

أ.د. محمد سمير الخطيب.

ثانيًا: فرع النصوص المسرحية:

- أ.د. أسماء يحيى الطاهر.

- أ.د. إيمان عز الدین.

- أ.د. أيمن الشيوى.

ومن جانبه أشار الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية إلى أن المسابقة تضم ثلاث جوائز لكل من فرعيها، وتقدم 69 متسابق فى الفرعين إجمالًا، يتألفوا من 24 متسابق فى فرع الدراسات النقدية، و45 متسابق فى فرع النصوص المسرحية، وانتهت لجنة التحكيم إلى فوز هؤلاء الكتاب بجوائز المسابقة، وهم على النحو التالى:

أولًا : الدراسات النقدية:

- الجائزة الأولى : قيمتها 20000 جنيه، وفاز بها الأستاذ محمود أحمد محمود ذكرى، عن عمله: مسرحية باب الفتوح لمحمود دياب (مساءلة التاريخ والخطاب الدرامى)".

- الجائزة الثانية : قيمتها 15000 جنيه، وفازت بها الأستاذة رنا محمد عبد القوى منصور محمد، عن عملها: (المعالجة الدرامية لآليات المسرحة فى الاحتفالات الطقسية.. تطبيقاً على بعض النصوص المسرحية المصرية).

- الجائزة الثالثة : قيمتها 10000 جنيه، وفاز بها الأستاذ شريف صالح عبده على صالح، عن عمله:(المعلن والمخفى فى مسرحية زوبة المصرية).

ثانيا : النصوص المسرحية:

- الجائزة الأولى : وقيمتها 20000 جنيه، وفازت بها الأستاذة دعاء جمال فهيم عبد اللطيف البادى، عن نصها المسرحى: (الرماد).

- الجائزة الثانية : وقيمتها 15000 جنيه، وفاز بها الأستاذ أحمد سمير قرنى محمد، عن نصه المسرحى: (أضغاث أحلام).

الجائزة الثالثة : وقيمتها 10000 جنيه، وفاز بها الأستاذ هانى مصطفى محمد قدرى، عن نصه المسرحى: (قبور بلا موتى).

و ختامًا أكد الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف أن المجلس الأعلى للثقافة سيطبع الأعمال الفائزة فى مجلدين؛ الأول يضم الدراسات النقدية، والآخر يضم النصوص المسرحية.