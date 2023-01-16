حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 02:25 مساءً - استبدلت الفيرارى بتوينجو.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا بصورة جديدة

أرسل جيرارد بيكيه رسالة واضحة إلى زوجته السابقة شاكيرا بعد انفصالهما العلنى، حيث رد لاعب كرة القدم على شاكيرا التى سخرت فيها منه، وأنه استبدل سيارة فيرارى بسيارة رينو توينجو.

وتعمد بيكيه الظهور بسيارة اقتصادية تبلغ تكلفتها 8000 جنيه إسترلينى وبدا أنه اختيارا متعمدًا، بعد إعلان شاكيرا فى أغنيتها التى تم إصدارها حديثًا أن لاعب كرة القدم السابق قد استبدل سيارة فيرارى مقابل توينجو، عندما بدأ مواعدة شريكته الجديدة كلارا شيا مارتى.

وبحسب ما نشرت "ديلى ميل"، ظهر بيكيه مبتسمًا للكاميرا، بسيارته الاقتصادية بسعادة بين السيارات الأكثر براقة عند وصوله للعمل فى مشروعه الجديد.

استبدلت رولكس بساعة كاسيو

شاكيرا كشفت النقاب عن مقطع أغنية موجه إلى زوجها السابق وأصدرتها الأسبوع الماضى، حيث توضح المغنية أنها تشير إلى الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا والتى يشاع أن شريكها السابق بدأ المواعدة العام الماضى قبل أن ينفصلا، قائلة، "أنا أستحق اثنين من 22 عامًا. لقد استبدلت فيرارى مقابل توينجو. لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو"

تم الكشف خلال عطلة نهاية الأسبوع أن شاكيرا قد وضعت دمية ساحرة مرعبة على شرفة منزلها الإسبانى التى يقال إنها تنظر إلى حماتها السابقة، حيث أفاد سكان المنطقة أيضًا أنهم سمعوا شاكيرا تغنى أغنيتها الجديدة بأعلى صوت من منزلها.

ويبدو أن العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو ، والدة جيرارد قد تدهورت بعد أن رحبت الأخيرة بالعلاقة بالرومانسية الجديدة لابنها، وتغرق موقع تويتر بالتقارير حول الأغنية والساحرة ذات المظهر المخيف، والتى تم وضعها على شرفتها، حيث أشاد الكثيرون بها.

وأعلنت شاكيرا وجيرارد انفصالهما بعد 11 عامًا معًا فى يونيو الماضى، ويتشاركان ولدين - ميلان، 9 أعوام، وساشا، 7 أعوام معا.

أغنية شاكيرا الجديدة تسببت فى بعض ردود الفعل العنيفة حيث اتهمها الكثيرون بكراهية النساء الداخلية بينما يقول آخرون إنها تفعل فقط ما يفعله جميع الفنانين الذكور فى أغانيهم.