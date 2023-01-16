”نور” تكشف تفاصيل شخصيتها في موضوع عائلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 02:25 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نور، دورها في «موضوع عائلي» وهى تجسد شخصية «مريم»؛ دكتورة مخ وأعصاب وتتحدث بكل صراحة وتلقائية ولكنها عصبية وعملية جدا.

وأشارت نور، في تصريحات تلفزيونية، أن شخصية مريم في «موضوع عائلي» عصبية جدا ولكن تخفي عصبيتها لأنها دكتورة.

وقالت نور، سعيدة بالعمل مع ماجد الكدواني ورنا رئيس، وعملت معهما من قبل ولي الشرف للعمل مع باقي الفريق.

وأضافت، المشاركة في عمل ناجح مثل «موضوع عائلي» يمثل مسؤولية كبيرة، والجمهور ارتبط بالأحداث وتفاعل مع الشخصيات من خلال الجزء الأول للعمل.

وأضافت نور، أنا محظوظة لأن المخرج أحمد الجندي اختارني لشخصية الطبيبة مريم في أحداث الجزء الثاني، فالشخصية تمت كتابتها بشكل مميز وهي متوافقة مع الأحداث وتدخل في حياة كل الشخصيات، خصوصًا إبراهيم.

وتابعت نور، «هناك خلطة مميزة وخاصة من كتابة وإخراج وإنتاج هي السبب الرئيسي في ارتباط الجمهور بالمسلسل، فهذا هو أول تعاون لها مع شاهد في واحد من الأعمال الأصلية للمنصة، وقالت إن الأعمال التي تُقدم على شاهد تحمل تكثيفًا دراميًا مهماً والمُشاركة في هذا الشكل الدرامي إضافة كبيرة للفنان.

مسلسل موضوع عائلي

وكان الجزء الأول من موضوع عائلي، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، ودارت أحداثه حول إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقي، محمد شاهين، إيناس كامل، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.