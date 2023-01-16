اتفرج- انت الان تتابع خبر لقاء الخميسي : صحابي الرجالة أكتر من النساء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت الفنانة لقاء الخميسي إن أصدقائها من الرجال أكثر من النساء وأن زوجها اللاعب محمد عبد المنصف لا يمانع في ذلك.



وكانت الخميسي قد جاءت ضيفه على برنامج Girls Space، حيث قالت "عندي صحابي الرجالة كتير أوي يعني صحابي الرجالة أكتر من الستات ومحمد جوزي متقبل لأن في منهم ناس أعرفهم من قبله وهما اتنين قريبين ليا جدا".



وأضافت لقاء الخميسي "في ناس قريبين ليا في الوسط الفني ومحمد عارف، وطالما العلاقة في إطارها المتعارف عليه يبقى خلاص".



يذكر أن لقاء الخميسي شاركت مؤخرا في مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، هشام إسماعيل، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، كريم أبو زيد، نور محمود ومؤمن نور.

