اتفرج- انت الان تتابع خبر انتقاد الفيلم الأردني (الحارة) تحت قبة البرلمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه عضو مجلس النواب محمد أبو صعليك اليوم الاثنين انتقادات للفيلم الأردني الحارة" والذي يبث على منصة نتفليكس.



واعتبر أبو صعليك أن فيلم الحارة مسيء للجهات الأمنية وللمجتمع المحلي ومطالبا بالتحقيق مع المنتجين والقائمين عليه.



وأضاف: " أطالب بمحاسبة ومحاكمة القائمين على الهيئة الملكية للأفلام ، الهيئة دعمت افلاما شوهت الصورة العامة للمجتمع الأردني".وأثار فيلم الحارة سخطا واسعا فور عرضه على المنصة العالمية نتفليكس بسبب احتوائه على الفاظ نابية.