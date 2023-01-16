اتفرج- انت الان تتابع خبر جوجل يحتفي بالممثلة المصرية كريمة مختار .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفل مؤشر البحث جوجل بعيد ميلاد الممثلة المصرية الراحلة كريمة مختار، معتبرا أنها تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرز الممثلات في جيلها.



وتقديرا لمسيرة الراحلة، غيّر جوجل واجهته بصورة للممثلة كريمة مختار الشهيرة بـ"ماما نونة"، وقال: "عيد ميلاد كريمة مختار الـ89.. يحتفي رسم الشعار المبتكر اليوم بالممثلة المصرية كريمة مختار، التي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أبرز الممثلات في جيلها".



يذكر أن مختار هي واحدة من أكثر الفنانات اللائي تألقن بدور الأم، ولقبت بـ"ماما نونا"، وذلك بسبب إبداعها في تجسيد تلك الشخصية في مسلسل "يتربي في عزو"، وتعد هذه الشخصية من أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة.

وولدت كريمة مختار في 16 يناير 1934 في محافظة أسيوط المصرية، ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت".

وقد رحلت عن عالمنا عام 2017، تاركة إرثا فنيا مليئاً بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.