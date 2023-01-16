فيفي عبده: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - حلت الفنانة والراقصة فيفي عبده، ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، المذاع عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية.

وحكت فيفي عبده، خلال الحلقة عن أسرار في حياتها الشخصية، منها الزواج: وقالت: لا أقبل نهائياَ أن أكون زوجة ثانية، ولعبت هذا الدور في مسلسلي الشهير "كيد النسا".

وأضافت فيفي عبده، الراجل مفيش حاجة تملى عينه، وسأطلب الطلاق أذا اعترف بإنه يريد التزوج مرة ثانية.

وكشف فيفي عبده، خلال حوارها عن عدد زيجاتها وقالت: تزوجت خمس مرات فقط.

ومضت فيفي عبده في حديثها: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل أخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، وسيتم عرضه في رمضان 2023»، قائلة: «انتظروا عملا مختلفا ومميزا.. قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، وكمال أبورية، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، وعزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.