وزيرة الثقافة تلتقي مدير المجلس الثقافي بريطاني بالقاهرة لبحث التعاون في مجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتورة إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك .

حيث ناقش اللقاء سُبل التعاون في مجالات الاقتصاد الإبداعي وطرق تنمية وصون الحرف التراثية،وتدريب الشباب.

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدةً بالتعاون المستمر مع المجلس الثقافي البريطاني، مشيرة إلى دعم وزارة الثقافة للحرف التراثية، واهتمامها بالحفاظ عليها وتدريب أجيال جديدة ، والعمل لفتح أسواق جديدة داخليا وخارجيا والتسويق للاقتصاد الإبداعي رقميا لضمان استمرار تراثنا.

ووجهت وزيرة الثقافة بالبدء الفوري في خطوات التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، كما وجهت الدعوة لمديرة المجلس الثقافي البريطاني لحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي ينطلق في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023

من جانبها قالت إليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني، إنه منذ عام 1984 والمجلس الثقافي البريطاني يقوم بعمل رائع في مصر، من حيث بناء العلاقات والتعاون خاصة في مجال تدريس اللغات الأجنبية، مضيفة أن المركز بدأ في الآونة الأخيرة العمل في مجال الصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي في مائة دولة في العالم و من بينهم مصر.

وعبرت عن سعادتها ببدء خطوات توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس الثقافي البريطاني و وزارة الثقافة المصرية، وأوضحت أن المجلس يستهدف جميع الشباب بمختلف مستويات التعليم، حيث يوفر التدريب والبنية التحتية لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية كالمتاحف والمراكز المتخصصة ويتم ذلك بنظام متابعة وانتقاء وإعادة توجيه.

ووجهت الدعوة لوزيرة الثقافة، لافتتاح مائدة مستديرة ومناقشة الأفكار مع المتخصصين للخروج بأفكار جديدة لتنمية الحرف التراثية، إلى جانب إمكانية إرسال ٦ متدربين لانجلترا للتدريب في هذا الإطار.

حضر الأجتماع من قيادات وزارة الثقافة الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،الدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية،الدكتورة نهلة أمام

مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة.