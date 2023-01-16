ياسمين عبد العزيز تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الـ 43، فهي من مواليد 16 يناير 1980.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها وكشفت عن أمنيتها بتعليق صوتي كوميدي، لإحدى الشخصيات وهي تقول أمنيتي القيامة تقوم".

وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها وقدموا لها التهنئة.

وجدير بالذكر أنه تم تصوير عدد من مشاهد مسلسل «ضرب نار»؛ الذي يخوض به الثنائي ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي السباق الدرامي خلال شهر رمضان المقبل 2023.

وتم الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد بمدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع ليتم الانتقال بعدها في عدد من الديكورات المختلفة ما بين القاهرة ومحافظة سوهاج، وسيشهد العمل العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع، خاصة في الحلقات الأولى، فيما ستظهر ياسمين عبد العزيز بشخصية «مهرة».

ويجسد العوضي من خلال المسلسل شخصية صعيدي من سوهاج يدعى جابر أبو شديد.. يشارك في بطولة المسلسل؛ سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، بعدما قدما مسلسل «اللي مالوش كبير» في 2021.