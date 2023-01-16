جوجل يحتفل بذكرى ميلاد كريمة مختار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - احتفى محرك البحث جوجل، اليوم الإثنين، بالذكرى الـ 89 لمولد الفنانة الراحلة كريمة مختار. وغيّر محرك البحث الأشهر، صورة الواجهة الخاصة به، واضعًا رسمًا كارتونيًا للممثلة الراحلة.

وولدت كريمة مختار بأسيوط في 16 يناير 1934، واسمها الرسمي عطيات محمد البدري، وهي شقيقة الإذاعية الشهيرة عواطف البدري.

وبدأت كريمة مختار مشوارها الفني في العام 1964، من خلال فيلم «ثمن الحرية» الذي أخرجه زوجها المخرج نور الدمرداش.

واشتهرت كريمة مختار بأداء دور الأم الطيبة المعطاءة، ولعل أشهر تلك الأدوار تجسيدها لشخصية الأم في مسرحية «العيال كبرت»، وكذلك تجسيدها دور ماما نونا في مسلسل «يتربى في عزو».

وفازت كريمة مختار بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي من مسلسل «يتربى في عزو»، كما حصدتا نفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي لتتفوق الممثلة المخضرمة، على نجمات السينما يسرا وإلهام شاهين ونادية الجندي لدورها في المسلسل، وأداؤها الذي نال رضا وإعجاب كل من النقاد والجمهور المصري والعربي، وحصلت على جائزة النقاد عن دورها في فيلم «ومضى قطار العمر».

ورحلت كريمة مختار عن عالمنا في 12 يناير 2017.