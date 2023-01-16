اتفرج- انت الان تتابع خبر أسماء جلال جننت الجمهور بظهور غير متوقع من على السرير .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها في غرفة نومها ومن على السرير، مرتدية ملابس من الأخضر واسفلها تيشرت بينك ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام القليل من المكياج واحمر الشفاه مع تسريحة شعر جذابة،

وشاركت الفنانة المصرية في العديد من الأعمال الدرامية والتي كان أخرها ظهورها كضيف شرف في مسلسل الغرفة ٢٠٧، الذي عرض على احد المنصات الإلكترونية خلال الفترة الماضية.