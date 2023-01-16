الجمعة المقبلة.. فرقة أيامنا الحلوة على مسرح ساقية الصاوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 10:29 صباحاً - تحيي فرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان، حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 يناير، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة كبيرة من الأغاني بألوانها المختلفة الشعبية والوطنية والرومانسية يغنيها أعضاء الفرقة بالإضافة لبعض الأعضاء الذين انضموا مؤخرًا.

واشتهرت فرقة أيامنا الحلوة بعد ظهورهم لأكثر من مرة مع إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة، وتقديم عدد من الأغانى الشهيرة أثناء استضافتها لهم من بينهم ميدلي "الإعلانات"، أغنية "جدو عبده"، أغاني فوازير "جيران الهنا" وغيرهم من الأغاني التى ارتبط بها الجمهور، كذلك قدموا إنشادا دينيا وبعض الأغاني الحديثة، ومن المتوقع أن تضم حفلتهم الجديدة تنوعا فى الأغانى بين الحديث والقديم.

‫يشار أن فرقة «ايامنا الحلوة» اسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003 وتضم 17 مطرب ومطربة وتقدم مختلف الوان الموسيقى والغناء العربى الذى يتنوع بين التراثى والمعاصر الى جانب الاعمال الوطنية، الرومانسية، الشعبية وفن المونولوج، قدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.‬