اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكشف عن حلاوتها بالشفاف بالكامل .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده عطلتها الصفية التي قضتها في الساحل الشمالي مرتدية فستان من شفاف بالكامل ومكشوف من منطقة الصدر وبه وتقوم وضع يضدها على منطقة صدرها أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وتصدرت الفنانة الاستعراضية محركات البحث على مدار الأربع والعشرون ساعة الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها لبرنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية