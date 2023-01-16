بالفيديو.. بريندان فريزر ينفجر في البكاء بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 08:25 صباحاً - انفجر الممثل بريندان فريزر في حالة هستيرية من البكاء عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد .

وتأثر بريندان فريزر عقب حصوله على الجائزة وسط تشجيع من زملائه عن بطولة فيلم the whale، بعدما تفوق كولين فاريل في نفس الفئة في حفل جولدن جلوب

يعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات صحية.

حينما تبحث عن اسم برندان فريزر الذي يبلغ من العمر 53 عاما، تجد صورته على فيديو بعنوان "لم يرغب أحد في العمل معه" ما يعطي انطباعا خاطئا عن تحول مسار حياته إلى الأسوأ.

انحنى بريندان فريزر أمام الجمهور الذي وقف لتحيته دقائق طويلة في مهرجان فينيسيا، وشرع في البكاء ردا علىالموقف العاطفي بعد سنوات من تواجده خارج دائرة الضوء بسبب مزاعم تعرضه لاعتداء جنسي.

لم يصدق أحد رواية برندان فريزر السابقة بشأن تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود عام 2018، ما تسبب في غيابه واختفائه عن الأضواء.

ظهر برندان فريزر في مهرجان فينيسيا وقد بدت عليه زيادة وزن كبيرة، وهو ما يتوافق مع الشخصية التي يقدمها فيفيلمه الجديد The Whale، وتدور أحداثه حول مدرس يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة التواصل مع ابنتهوالخروج من عزلته.