اتفرج- انت الان تتابع خبر شاكيرا تهين بيكيه وحماتها .. وردّة فعل زوجة ميسي صدم الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بطريقة غير مباشرة، أعلنت أنتونيلا، زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، انحيازها للفنانة الكولومبية شاكيرا، بعد اطلاق أغنيتها الجديدة التي هاجمت فيها شريكها السابق نجم برشلونة المعتزل، جيرارد بيكيه بطريقة ساخرة.

وبعد انتشار الأغنية على انستغرام، تفاعلت أنتونيلا معها، وأضافت تعليقا برموز تعبيرية نارية أسفل الفيديو، ونال تعليقها حتى الآن أكثر من 154 ألف إعجاب، واعتبر دعما لشاكيرا ضد بيكيه.

هذا وكانت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، قد طرحت اغنيتها الجديدة يوم الخميس الماضي، وهاجمت خلالها، بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا، وفضحت خيانته لها، وقالت في احدى المقاطع: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو... استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو"، وحققت الأغنية أكثر من 90 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر موقعها في يوتيوب.

ولم تكتف شاكيرا بمهاجمة بيكيه، بل هاجمت أيضا حماتها السابقة من خلال الاستعانة بدمية «ساحرة شريرة» أمام شرفتها، وقامت بتشغيل أغنيتها الجديدة بصوت مرتفع لساعات طويلة.

يذكر أن الثنائي الشهير قد انفصل العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجاب طفلين، وذلك بسبب خيانته لها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا، وتصدرت اخبارههما حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل لفترة طويلة.