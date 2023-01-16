اتفرج- انت الان تتابع خبر ملكة جمال أمريكا تفوز بلقب ملكة جمال الكون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية أربوني غابرييل R'Bonney Gabriel بلقب ملكة جمال الكون في حفل أقيم في مدينة نيو أورلينز بجنوب الولايات المتحدة مساء أمس السبت.



وأصبحت ممثلة فنزويلا وصيفة لملكة جمال الكون.



وكانت غابرييل، وهي فلبينية الأصل، صعدت إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهى ترتدى "زي القمر"، احتفالا بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 1969.



وتأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، كلها من البلدان الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي فنزويلا، والولايات المتحدة، وبورتوريكو، وكوراساو وجمهورية الدومينيكان.



واستبعدت ممثلة روسيا آنا لينيكوفا (22 عاما)، الحاصلة على لقب "ملكة جمال روسيا - 2022"، وممثلة أوكرانيا فيكتوريا أباناسينكو من المعركة على التاج دون أن تتأهلا إلى نصف النهائي.