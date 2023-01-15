اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ماذا قال الفنان الراحل أحمد خليل عن ليلي علوي قبل وفاته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان الرحل أحمد خليل محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد 15 يناير 2023،حيث يحل ميلاده اليوم 15 يناير 1941.وفي هذا السياق حل الفنان أحمد خليل ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” على قناة DMC” وذلك قبل رحيله عن العالم بما يقرب 21 شهر، حيث تحدث عن علاقته بالفنان ليلى علوى الذي شاركت معه في مسلسل “حديث الصباح والمساء”

وقال القنان الراحل أن ليلي علوي هي أحلى من رأت عيناي، مشيراً أنه يقدر ويحترم أداءها وسلوكها أثناء العمل وطريقة تعاملها في البلاتوه.