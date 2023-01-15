بنت عمرو دياب تخطف أنظار وعقول الشباب بظهور لا يخطر على البال.. شاهد

اتفرج- انت الان تتابع خبر بنت عمرو دياب تخطف أنظار وعقول الشباب بظهور لا يخطر على البال.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت كنزي ابنه الفنان عمرو دياب مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت كنزي عمرو دياب خلال تواجدها في أحدي شوارع الولايات المتحدة الأمريكية باليل، حيث ارتدت تيشرت من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والبطن وجاكت بنطلون من الون البني، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها الكيرلي على ظهرها.

وعلق الجمهور على الصور مثل بحبك اوي ياقمر – ما أجملك .