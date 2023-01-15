اتفرج- انت الان تتابع خبر أهالي دمياط يمنعون عرض مسلسل منى زكي لما فعلته في المنطقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الأزمة مستمرة بين أهالي عزبة البرج بدمياط المصرية، وصناع مسلسل "تحت الوصاية" الذي سيعرض في رمضان القادم، وذلك بعدما صعد الأهالي سقف مطالباهم من الشركة المنتجة للعمل، بحسب موقع "هيا".

وكانت الأزمة قد بدأت عندما تقدم الأهالي بعدة شكاوى ضد المسلسل، خلال تصوير العمل في المنطقة، لاعتراضهم على فكرة عمل السيدات في دمياط، ليتخذ بعدها فريق العمل القرار بإيقاف التصوير لعدة أيام.

ثم طالب سكان العزبة، عدم عرض المسلسل إلا بعد حذف المشاهد التي تظهر أماكن سيئة السمعة داخل المدينة، معتبرين ذلك إهانة وتشويهاً متعمداً ضد المدينة، بالإضافة إلى حذف أي إشارة لعزبة البرج داخل أحداث العمل قبل مراجعته من قبل المسئولين في المحافظة، والتصريح بها، كما قدموا انذارا قانونيا للشركة المنتجة بهذه المطالبات.

وتدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة، حول سيدة تمتلك مركب صيد، تضطر للعمل في توريد الأسماك والجمبري، للإنفاق على أبنائها، عقب وفاة زوجها، ما يعرّضها لمشاكل مع بعض الصيادين الذين يرفضون عمل امرأة بينهم.

والعمل من بطولة منى زكي، نسرين أمين، محمد عبد العظيم، رشدي الشامي، وغيرهم من الفنانين.