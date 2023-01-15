اتفرج- انت الان تتابع خبر ردود فعل صادمة من عائلة وفاء سالم بعد فضح تحرشهم بها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان كشفت تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل بعض أفراد عائلتها واقاربها، خرجت الممثلة السورية وفاء سالم، في فيديو جديد عبر قناتها في موقع "يوتيوب"كشفت فيه ردود فعل عائلتها على تصريحاتها السابقة.

وقالت وفاء، انها أرسلت الفيديو الذي صرحت فيه تعرضها للتحرش، إلى شقيقتها تيما التي تعيش في كاليفورنيا، وشجعتها على نشره، أما شقيقتها الأخرى غيثاء التي تعيش في حلب فطالبتها بحذف الفيديو، رغم أن ما ورد فيه صحيح، لكنها رأت انه من المعيب فضح الأقارب والعائلة.

وأوضحت الفنانة السورية التي أعلنت اعتزالها مؤخرا، انها لم تفضح عائلتها، بل قالت في الفيديو السابق "بعض الأقارب"، ولم تذكر كلمة تحرش. الا ان الأذى النفسي بحسب رأيها لا يُمحى.

وعبرت وفاء سالم عن سعادتها وفخرها، عندما تواصل معها عدد كبير من السيدات، وطلبن منها ان تكون صوتهم، عن طريق فضح السلوكيات التي يمارسها بعض الأقارب مع الفتيات، كما تلقت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الفيديو السابق، وتسليط الضوء على ظاهرة التحرش.

واستكملت الفنانة قولها، انها تلقت رسالة من امرأة سبعينية، قالت فيها إنها تتعرض للتحرش حتى بعدما وصلت هذا العمر، ولذلك تخشى التجول في الأسواق والخروج إلى الأماكن العامة.

يذكر ان وفاء سالم قد كشفت في وقت سابق، ان بعض اقاربها كانوا يحضنوها ويقبلوها بطريقة تنتهك طفولتها وبراءتها، وكان لهذه التصرفات تاثيرا سلبيا على نفسيتها، ولا زالت تعاني منه.