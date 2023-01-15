اتفرج- انت الان تتابع خبر ممثلة مصرية تفجّر تصريحات صادمة عما حدث في مشهد على السرير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، خلال تصريحات إعلامية، تفاصيل مثيرة حول زواجها من رجل يصغرها ب8 سنوات، ورفضها تقديم أدوار الإغراء، والاعتذار عن أفلام كانت تحتوي على مشاهد في السرير.

وأكدت إلهام انها ترفض الشهرة مقابل عمل ادوار ساخنة، لذلك رفضت دور البطولة في فيلم مهم مع مخرج قدير، كان سيحقق لها نجاحا كبيرا ويجعلها رقم واحد في الوسط الفني، وذلك بسبب مشهد في السرير.

وأشارت الفنانة المصرية، ان الأدوار الجريئة لم تعد كالسابق، والناس لم تعد تتقبلها، لذلك تحاول أن تراعي الإطار الذي تعيش فيه، وتختار أدوارها بعناية.

وعلى صعيد آخر، كشفت الهام عبد البديع، أن زواجها من الملحن وليد سامي، كان مرفوضا من قبل عائلته، وحتى هي كانت مرتعبة من فكرة الزواج به كونها تكبره بـ8 سنوات، اذ أنها لم تكن في البداية تعرف فرق السن، بوشعرت بالصدمة عندما عرفت، ورأت فرق العمر هو السبب بمشاكلهما لاختلاف الأفكار بينهما، الا انها تحترمه وتمنحه المساحة الكافية للتفكير بالطريقة التي يراها مناسبة.

يذكر أن مسلسل "عالم تاني"، كان آخر أعمال إلهام، الذي شاركت في بطولته إلى جانب رانيا يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، مروة عبد المنعم، وغيرهم.