اتفرج- انت الان تتابع خبر كارول سماحة تطلب من الجمهور هذا الطلب أثناء حفلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حفلاً ليل امس، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.



وقدمت كارول خلال الحفل عدد كبير من اغنياتها القديمة و الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بكثافة

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وعقب الحفل صرحت كارول انها فخورة باهتمام السعودية بكل انماط الفنون من سينما لمسرح لحفلات، وأكدت انها تتمنى المشاركة بمسرحية في الرياض، للرحبانية باعتبارهم مدرسة غنائية، ووجهت الشكر للجمهور الذي تحدى البرودة الشديدة ويعشق الفن والموسيقى.