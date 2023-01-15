اتفرج- انت الان تتابع خبر لهذا السبب بكت أصالة على المسرح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري معلقه على بكائها خلال حفلها الأخير بمدينة العلا في السعودية، مشيرة الى ان انها استذكرت طفولتها، ما دفعها الى البكاء.



وكانت أصالة قد نشرت على حسابها عبر إنستغرام صور من الحفل، وارفقتها بتعليق جاء فيه: ”كانت مشاعري فياضة اليوم بجميع تفرعاتها، من زمان ما بكيت على المسرح، اليوم بكيت وضحكت كتير، وفرحت بشكل ذكرني بطفولة كتير كانت حلوة“.



وأكملت : ”تركت العنان لمشاعري تروح وتيجي متل ما بدها، ومسكت إيد الموسيقى وطرنا اليوم بالعلا، كانت ليلة لا يمكن مهما كترت الليالي أنساها“. واختتمت: ”كل الشكر لوزارة الثقافة مُمثلة بسمو الأمير الطموح الراقي بدر الفرحان. العُلا وكأنها الحلم؛ زيارتها هدية للروح وسكينة مو عادية، فيها سحر صعب يوصفه الكلام، وما بتبينه صورة، لازم العُلا تنشاف لتصدق حقيقة جمالها“.