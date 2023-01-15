اتفرج- انت الان تتابع خبر القمر جنب السد العالي.. منى فاروق تنشر صورة مع عصام الحضري بهذه المناسبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة منى فاروق، على توجيه رسالة إلى حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده.حيث نشرت “منى” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قصة قصيرة تتضمن صورتها مع عصام الحضري، وأرفقت معها التعليق التالي: “كل سنة وحضرتك طيب.. السد العالي”.

أحدث أعمال منى فاروق

يُذكر أن الفنانة منى فاروق بعيدة عن الفن منذ أخر عمل قدمته وهو مسلسل “أيام” والذي تم عرضه عام 2021.

مسلسل “أيام” بطولة حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، شيري عادل، محمد عادل، رشدي الشامي، حجاج عبد العظيم، محمود حجازي، لقاء سويدان، جمال عبد الناصر، صفاء جلال، حنان يوسف، سمح السعيد، محمد مغربي، محمد دسوقي، والمسلسل من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أما أخر فيلم قدمته منى فاروق كان فيلم “الخلبوص” عام 2015، وهو بطولة محمد رجب، إيمان العاصي، سامية الطرابلسي، رانيا الملاح، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، إخراج إسماعيل فاروق.