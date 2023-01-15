اتفرج- انت الان تتابع خبر نسخة منها.. ريهام عبد الغفور تكشف عن صورة والدتها بمناسبة عيد ميلادها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن صورتها لأول مرة، والتي تبين منها مدى الشبه الكبير بينهما.حيث نشرت “ريهام” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها بوالدتها، وأرفقت معها التعليق التالي: “كل سنة وانتي طيبة يا أمي، ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا أذكي وأجمل وأخف دم ست في الدنيا”.

وقد هنأ العديد من النجوم الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد والدتها، أبرزهم هند صبري، أصالة، ولاء الشريف، نور اللبنانية، مي الغيطي، هدى المفتي.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة ريهام عبد الغفور، كان مسلسل “الغرفة 207″، والذي تم عرضه على منصة شاهد في يناير الحالي.

مسلسل “الغرفة 207” بطولة ريهام عبد الغفور، محمد فراج، بيومي فؤاد، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان، مريم الخشت، علي الطيب، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد خالد توفيق، وإخراج محمد بكير.