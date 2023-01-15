انت الان تتابع خبر سارة سلامة تثير جنون الجمهور بأقصر حاجة في الدولاب.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة ابنه الفنان أحمد سلامة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت سارة سلامة في تمشي في ممر وهي ترتدي فستان من اللون الأسود الضيق للغاية والذي يحتوي على فتحة كبيرة من منطقة الساقين، أما من الناحية الجمالية علي المكياج الكثير واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر.

وحظيت الصور علي الكثير من التعليقات مثل الجمال فوق الخيال- يخربيت جمال أمك- الجميلة دائماً