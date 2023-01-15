حنان مطاع تبدأ تصوير مسلسل ”هابي هالوين” من 6 حلقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 02:25 مساءً - انطلق اليوم تصوير مسلسل "هابى هالوين" للنجمة حنان مطاوع والمكون من 6 حلقات والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة وتدور أحداث العمل في اطار بوليسى مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

مسلسل "هابى هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروه الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، موسيقي تصويريه محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبد الغني، مونتاج منار حسني واشراف فني علي الديكور سالوناز الجارحي.

وفى سياق آخر تواصل حنان مطاوع تصوير دورها فى مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، ويعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، ويضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورمابين زمنين ..العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.

وتستعد حنان مطاوع لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "بيت الحريم" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل 2023، ويتكون من 30 حلقة، من تأليف أحمد صبحي وإخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك فى بطولة العمل نضال الشافعي، ريم البارودي، عبدالعزيز مخيون، ناصر سيف، حسني شتا، أحمد فريد، عابد عناني، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.